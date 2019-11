Print This Post

Sarebbe stato rimproverato, già qualche giorno fa, per un rendimento scolastico non sufficiente.

L’ultimo brutto voto avrebbe causato, secondo la ricostruzione della Polizia, una discussione tra lui e i genitori che lo avrebbe portato a maturare la tragica decisione di lanciarsi dal quinto piano del palazzo in cui abitava.

E’ stata questa la fine di un ragazzino di 13 anni che nel primissimo pomeriggio di oggi è morto per le gravi ferite riportate dopo la caduta. Il tragico fatto è avvenuto in via Leotta, vicino piazza Palestro.

Chiamati i soccorsi, il ragazzo è stato trasportato al vicino Garibaldi-Nesima dove i medici hanno tentato l’impossibile per poterlo salvare; tentativi purtroppo risultati vani.

Il 13enne, figlio di una casalinga e di un impiegato, è spirato poco dopo essere giunto in ospedale dove si è quasi da subito radunata una piccola folla di parenti e amici. Non è stata disposta alcuna autopsia e la salma sarà quindi restituita ai familiari.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/307780/catania-13enne-si-lancia-dal-balcone-morto.html)