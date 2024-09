Un sedicenne è stato fermato sul lungomare di Catania mentre guidava un’auto senza patente. Il giovane, non avendo mai conseguito il titolo di guida, è stato denunciato penalmente e il veicolo è stato sequestrato.

Questo episodio è emerso nell’ambito di un’operazione di controllo stradale condotta dalle forze dell’ordine.

Durante gli stessi controlli, sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 6.600 euro.

Molti automobilisti sono stati multati per uso del cellulare alla guida e per non aver indossato le cinture di sicurezza.

Anche diversi motociclisti sono stati sanzionati per la mancata osservanza dell’obbligo del casco. Complessivamente, sono stati sequestrati 8 veicoli per varie violazioni.