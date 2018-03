Catania, 29enne investe mamma e figlia di 5 mesi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Poteva finire molto male un incidente avvenuto nella giornata di ieri a Catania. Un giovane di di 29 anni alla guida di una Autobianchi Y10 infatti, mentre sfrecciava per via Palermo ha travolto una donna di 30 anni che attraversava sulle strisce pedonali tenendo in braccio la figlia di 5 mesi che aveva fatto visitare pochi minuti fa nel pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima.

Subito dopo il sinistro, e resosi conto del danno, il giovane si è immediatamente fermato a prestare soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza, che ha portato madre e figlia all’ospedale, e della polizia municipale che ha ritirato al conducente dell’auto la patente di guida.

Da quanto è trapelato dai nosocomi in cui sono ricoverate, madre e figlia fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita.

Di Pietro Geremia