Un uomo di 35 anni è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida di una BMW di grossa cilindrata. Durante il controllo, il conducente ha ammesso spontaneamente di trovarsi sotto l’effetto di crack.

Test positivo e sospensione della patente

Sottoposto a un drug test speditivo, l’uomo è risultato positivo, portando le autorità a sospendere la sua patente di guida per 10 giorni in via precauzionale.

La misura preventiva resterà in vigore fino all’arrivo dei risultati delle analisi ospedaliere, che determineranno in modo definitivo l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo.

Possibili conseguenze legali

Se le analisi dovessero confermare la positività all’uso di droghe, il 35enne sarà denunciato all’autorità giudiziaria e sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza stradale e sui controlli intensificati per contrastare la guida in stato di alterazione, un fenomeno che rappresenta un grave pericolo per l’incolumità pubblica.