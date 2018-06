Catania, 79enne sale sulla scogliera per suicidarsi: carabinieri lo salvano

Print This Post

Un salvataggio in extremis è stato fatto dai militari del comando provinciale di Catania. A quanto pare infatti, un uomo di 79anni, dopo essersi parzialmente svestito, sembra che si fosse recato presso una scogliera con l’intenzione di farla finita gettandosi in mare.

Il caso, fortunatamente, ha voluto che da li passasse una signora la quale, intuito il pericolo, ha immediatamente allertato i carabinieri che, in pochi minuti, si sono precipitati sul posto.

Una volta accortosi della loro presenza, sembra che l’anziano sia andato su tutte le furie gridando: “Perché siete qua? lasciatemi stare io la voglio fare finita, mi voglio buttare, lasciatemi in pace, voi non sapete che problemi ho io, ho problemi in famiglia, ho problemi di salute, pertanto ho deciso di farla finita lasciatemi stare”.

Solo grazie alla grande capacità di dialogo del capo pattuglia è stato possibile creare un dialogo con il 79enne, il quale ha instaurato con l’uomo un rapporto di fiducia tale da dare il tempo ai colleghi di potersi posizionare e bloccarlo prima che compisse l’estremo gesto. Una volta immobilizzato, l’anziano è stato affidato alle cure di personale sanitario del 118 e trasportato all’Ospedale Cannizzaro di Catania dove è tuttora sotto osservazione.

Di Pietro Geremia