Catania, abbandona 14 cuccioli in un sacco per farina: denunciato residente

Un gesto deprecabile che non lascia adito a commenti è stato fatto da un cittadino di Zafferana Etnea, paese in provincia di Catania.

A quanto pare infatti, l’uomo sarebbe accusato di aver abbandonato in piazza Luigi Sturzo alcuni cuccioli appena nati in un sacco della farina. Gesto che sembra sia stato compiuto altre volte da quanto risulta a Carmelina Giuffrida, responsabile Ugda per i paesi etnei:

“Nei mesi di gennaio, marzo e maggio sono stati abbandonati 14 cuccioli sempre in un sacco di carta, un sacco di farina della stessa marca”. In seguito alle numerose segnalazioni, la polizia municipale ha deciso di vederci chiaro iniziando a visionare le telecamere della zona riuscendo così a risalire all’abitazione dell’uomo, che è stato dunque denunciato a piede libero.

Di Pietro Geremia