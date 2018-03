Catania, aggrediti due medici del pronto soccorso

Print This Post

Una vera e propria aggressione è stata subita da parte di due medici del pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania nella giornata di ieri.

I dottori infatti, un uomo e una donna, pare che, per motivi ancora da accertare, siano stati aggrediti dai familiari di un paziente che era arrivano nel nosocomio in ambulanza.

La violenta colluttazione è stata anticipata da minacce verbali rivolte alla dottoressa per poi essere degenerate in dei veri e propri colpi al rivolti per lo più al dottore il quale ha riportato un trauma contusivo alla faccia e al collo con una prognosi di 15 giorni.

Una volta calmate le acque, i due medici hanno presentato una denuncia ai carabinieri che hanno acquisito le immagini del servizio di videosorveglianza dell’ospedale. La Procura di Catania ha quindi aperto un’inchiesta sull’accaduto.

Di Pietro Geremia