Catania, aggressione all’ospedale: Oss picchiata dall’ex marito

Ancora aggressioni nei nosocomi siciliani.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto al policlinico di Catania dove un’operatrice socio sanitaria pare che sia stata colpita dall’ex marito in preda ad un raptus emotivo.

Nel dettaglio, l’uomo si era recato presso il nosocomio etneo insieme al figlio, con precedenti penali, dove la ex moglie del genitore prestava servizio e, per rancori familiari non ancora sopiti, l’avrebbe iniziata a picchiare selvaggiamente per poi dileguarsi insieme al figlio.

In seguito alla brutale aggressione sul posto si sono recati immediatamente i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina i quali una volta avviate le indagini, hanno immediatamente identificato i due soggetti e denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Di Pietro Geremia