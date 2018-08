Catania “Aiuto, stanno palpeggiando mia figlia e una sua amica”: sottoposti a fermi 3 extracomunitari

Print This Post

In seguito alla chiamata al 112 da parte di una donna che riferiva di una aggressione a fini sessuali ai danni della figlia e di una sua amica, entrambe minorenni, gli uomini della polizia di Stato di Catania hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre extracomunitari dell’India di 26, 28 e 41 anni.

Tutto è accaduto verso le 16:45 del pomeriggio di Ferragosto quando, la madre preoccupata per le troppe “attenzione” che gli extracomunitari rivolgevano alla figlia e alla amica, ha contattato il numero per le emergenze facendo così intervenire sul posto 3 volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Una volta giunte, gli agenti hanno quindi accertato che poco prima i uomini di nazionalità indiana, sprovvisti di permesso di soggiorno e senza occupazione, avevano dapprima molestato verbalmente le due ragazzine e successivamente le avevano palpeggiate.

Nonostante il comprensibile stato di shock, le due ragazzine sono state in grado di aiutare le forze dell’ordine nella individuazione degli extracomunitari i quali sono dunque stati posti in stato di fermo di Polizia Giudiziaria per il reato di violenza sessuale su minori e successivamente condotti presso il carcere etneo di Piazza Lanza.

Di Pietro Geremia