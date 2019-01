Catania, allarme bomba in centro: panico in città

Print This Post

Una domenica senza dubbio movimentata quella appena trascorsa a Catania.

Nella mattinata di ieri infatti pare che nella centralissima Piazza Roma sia scattato un allarme bomba causato da una valigetta sospetta lasciata incustodita.

Non appena avvertito il potenziale pericolo, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco i quali hanno proceduto alla messa in sicurezza della zona oltre a deviare il traffico sulle vie adiacenti per motivi di sicurezza.

Sgomberato totalmente il posto, è toccato agli artificieri prendersi cura della valigetta che si sarebbe successivamente scoperto essere una semplice borsa da fotoreporter.

Di Pietro Geremia