Catania, ancora sangue nelle strade: un morto e due feriti a causa di un altro incidente

Non accennano a diminuire le morti lungo le strade siciliane. Nella mattinata di ieri è avvenuto infatti un violento sinistro a Paternò, paese in provincia di Catania, in cui sono stati coinvolti due mezzi con il triste bilancio di un morto e due feriti. Nel dettaglio, sembra che ad essersi scontrati siano state una Seat Ibiza nera, con a bordo una donna di 30 anni e il suo bambino di 7 anni, e una Fiat Grande Punto grigia, guidata da un 70enne, dove ad averla avuta la peggio è stato l’anziano conducente della punto morendo sul colpo. A nulla sono dunque serviti i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatare la morte del 70 enne, mentre delle altre due vittime ad ora non si conoscono le condizioni di salute. Sul posto si sono recati infine gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri, per stabilire le esatte dinamiche del sinistro.

Di Pietro Geremia