È stato pubblicato il bando per la selezione delle volontarie e dei volontari di servizio civile universale che scadrà il prossimo 10 febbraio 2023. Sei i progetti di Arci Servizio Civile nella provincia di Catania per 40 volontari/e e che avranno sede presso numerose associazioni del territorio. Il bando è aperto a giovani dai 18 ai 28 anni. Il servizio civile ha una durata di dodici mesi ed è previsto un assegno mensile per ciascun volontario di 444,30 euro.

La candidatura può essere presentata a questo link https://domandaonline.serviziocivile.it . Qui i progetti in dettaglio.

Il progetto I care avrà sede a Catania e Acireale presso le sedi del Consorzio Il Nodo e coinvolgerà 14 volontari/e. È volto a promuovere l’integrazione sociale, abitativa e lavorativa degli immigrati beneficiari dei centri SPRAR/SIMPROIMI . Con l’aiuto degli operatori volontari si forniranno informazioni utili all’accoglienza, all’esercizio di diritti fondamentali quali il lavoro, la cittadinanza, la salute e l’istruzione, orientamento, supporto e accompagnamento nell’accesso ai servizi dei richiedenti asilo.

Il progetto Loop – Creatività in circolo avrà sede a Catania, Acireale e Caltagirone, coinvolgerà 8 volontari e le associazioni Arci Catania, Zo, Arci Amari e Arci Babilonia. L’idea di fondo del progetto è quella di integrare giovani residenti e migranti alla vita della propria città e favorire la partecipazione alla vita associativa. Si realizzeranno percorsi di formazione e promozione culturale, laboratori, eventi culturali e di promozione del territorio e azioni mirate all’inclusione sociale.

Il progetto Intrecci educativi avrà sede a Catania presso la Cooperativa Prospettiva Futuro nel quartiere di San Giovanni Galermo e coinvolgerà 6 volontari/e. I volontari in servizio civile sono impegnati nel contrasto alle situazioni di svantaggio dei minori che vivono il quartiere. Lo faranno creando momenti di aggregazione sociale per favorire azioni di legalità e di prevenzione al fenomeno della dispersione scolastica.

Un anno di immersione in un progetto educativo, quello del centro di aggregazione Il Crogiolo e della comunità per minori, che rappresenta un punto di riferimento consolidato nel quartiere.