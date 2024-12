Un pomeriggio di shopping a costo zero si è trasformato in un arresto per una donna di 56 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati.

L’episodio è avvenuto in un noto negozio di abbigliamento del centro di Catania, dove la donna è stata sorpresa in flagrante dai carabinieri mentre tentava di rubare diversi capi di abbigliamento.

Secondo quanto ricostruito, la 56enne si era presentata nel negozio munita di forbicine, con l’obiettivo di rimuovere i dispositivi antitaccheggio dai capi scelti. Dopo aver girato per il grande store multipiano, la donna ha cominciato a raccogliere giacche, maglioni e altri capi d’abbigliamento, appoggiandoli su un braccio, mentre nell’altro teneva la sua borsa.

Credendo di non essere osservata, ha estratto le forbici dalla tasca e ha iniziato a tagliare le etichette per eliminare i dispositivi antitaccheggio in plastica, con l’intento di riporre gli articoli nella sua borsa.

La reazione della commessa e l’intervento dei carabinieri

Le mosse della donna, tuttavia, non sono sfuggite a una commessa del negozio, che ha prontamente chiamato il 112. Nel frattempo, la ladra, con il bottino già nascosto nella borsa, ha continuato a sottrarre merce dagli scaffali, finché non ha tentato di uscire dal negozio.

Fermata dalla commessa, che aveva già notato i lampeggianti della gazzella dei carabinieri avvicinarsi al negozio, la 56enne ha reagito con violenza. Nel disperato tentativo di scappare, ha usato le forbicine contro l’addetta alle vendite, colpendola alle mani e alle braccia.

L’arrivo immediato dei carabinieri ha permesso di bloccare la donna, trovata in possesso di vestiti per un valore di parecchie centinaia di euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, mentre la commessa è stata medicata per le ferite riportate.

Le conseguenze

La 56enne è stata arrestata in flagranza di reato con le accuse di tentato furto aggravato e lesioni personali. È stata condotta presso il comando locale per le formalità di rito, e nelle prossime ore sarà sottoposta a ulteriori provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria.

Un fenomeno in crescita

Questo episodio mette in luce il problema crescente dei furti nei negozi, spesso accompagnati da atti di violenza contro il personale, sottolineando l’importanza di adeguate misure di sicurezza e una risposta tempestiva delle forze dell’ordine.