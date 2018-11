Catania, arrestata coppia che spacciava in auto con un bambino a bordo

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Catania hanno arrestato C.C., di 39 anni, e G.L.C, di 33 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, sembra che la coppia sia stata notata da parte degli agenti della squadra mobile in viale XX Settembre per via di alcuni movimenti sospetti con uomini che si avvicinavano alla loro auto, scambiare qualche battuta con gli occupanti per poi andare immediatamente via.

Dopo aver bloccato uno di loro, ed averlo trovato con una dose di cocaina, gli agenti si sono così messi alla ricerca dell’auto ove, una volta controllata, hanno accertato non solo il possesso in carico della donna di 12 dosi i cocaina e di una cospicua somma di denaro ,asopratutto della presenza a bordo del figlio di 12 anni, spettatore innocente del traffico di stupefacenti.

Una volta bloccata la coppia, le forze dell’ordine hanno avviato una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione rinvenendo così ulteriori 29 dosi di cocaina, 28 grammi della sessa sostanza stupefacente in pietra, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro.

Espletate le formalità di rito, la coppia è finita agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria etnea.

Di Pietro Geremia