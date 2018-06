Catania, arrestata coppia furbetta: rubava da Bricoman con zaino schermato

Print This Post

Una coppia composta da un 36enne e da una 28enne, Aci Sant’Antonio, paese in provincia di Catania, è stata arrestata dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco in seguito ad un tentativo di furto ai danni del nono punto vendita Bricoman attivo nell’area commerciale del “Centro Sicilia”.

Nel dettaglio, sembra che la coppia, convivente, si sia recata all’interno dell’attività commerciale dotata di uno zaino schermato studiato ad hoc per eludere il sistema antitaccheggio, riuscendo così a razziare diversa merce dagli espositori.

Solo grazie ad un buon colpo d’occhio gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale si sono potuti accorgere del furto in corso, i quali hanno dunque chiamato i militari dell’arma che sono riusciti a bloccare la coppia in tempo mentre tentavano di guadagnarsi la fuga in auto.

La merce, del valore di oltre 300 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.

Di Pietro Geremia