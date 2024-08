Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno arrestato un uomo di 52 anni, italiano, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è avvenuto durante un controllo in una zona vicina alla stazione ferroviaria, quando i poliziotti hanno notato una scena sospetta: un’auto affiancava uno scooter con il motore acceso.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di intervenire, ma il conducente dello scooter ha tentato di fuggire, investendo due poliziotti. La fuga, però, è stata subito bloccata da un altro agente che ha utilizzato l’auto di servizio per fermarlo.

Dopo aver immobilizzato il sospettato, la polizia ha proceduto alla perquisizione personale, trovando circa 230 grammi di marijuana già suddivisa in 54 dosi, nascosta in due borselli. Inoltre, l’uomo aveva con sé 350 euro in contanti.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 52enne, dove gli agenti hanno rinvenuto altre 156 dosi di marijuana e hashish, per un peso complessivo di circa 920 grammi, insieme a un bilancino di precisione.

In totale, sono stati sequestrati oltre 1150 grammi di sostanza stupefacente, denaro, uno scooter, un cellulare e attrezzature legate all’attività illecita.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la Polizia Ferroviaria continua le indagini per verificare eventuali connessioni con altre attività di spaccio nella zona.