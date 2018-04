Catania, arrestato albanese che ha tentanto di imbarcarsi con documento falso

Connect on Linked in

Avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra con una carta d’identità italiana a cui era stata sostituita la foto.

E’ questa l’accusa con cui B. F., cittadino albanese di 28 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Catania e rimesso successivamente in libertà su disposizione del sostituto procuratore di turno in quanto non sussistevano i presupposti per la richiesta dell’applicazione delle misure coercitive.

Non è il primo caso di sostituzione di identità quello scoperto dai poliziotti aeroportuali etnei, infatti circa due settimane, fa un altro cittadino albanese di 25 anni è stato beccato con una carta di identità alla quale era stata sostituita la foto del titolare, in un volo diretto per Manchester.

Di Pietro Geremia