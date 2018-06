Catania, arriva il pizzo asiatico: 2 cinesi estorcono denaro a connazionale

Print This Post

La Procura di Catania ha arrestato due cinesi, di 39 e 44 anni rispettivamente esecutore e mandante, in seguito ad una inchiesta su un caso di estorsione da ben 500 mila euro che la coppia avrebbe preteso da un ristoratore loro connazionale arrivando a minacciare addirittura di morte sia la vittima che i suoi familiari.

Nel dettaglio, le indagini sono state avviate dalla squadra dell’Antiracket in seguito all’aggressione a un ristoratore da due suoi connazionali per non avere versato 5.000 euro a fronte di un prestito di 4.750 eur

o. Avvenuti gli accertamenti, la polizia ha scoperto la data di consegna della rata della tangente, il 22 maggio, e ha così arrestato il 39enne, dopo che aveva riscosso il ‘pizzo’, mentre la Procura distrettuale ha emesso un provvedimento di fermo per il 44 enne, provvedimenti tra l’altro già convalidati da parte del Gip.

Di Pietro Geremia