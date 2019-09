Catania, Atm cerca autisti: “Ne servono ancora per completare i chilometri assegnati”

Connect on Linked in

Emergono ancora opportunità di lavoro per l’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania.

In seguito all’annuncio di selezione di 40 nuovi autisti ATM entro il prossimo 30 settembre pare che sia aumentata la disponibilità al lavoro di ulteriore personale che, stando segretario del Tpl dell’Uil Trasporti Franco Di Guardo, verrà attinto dalla graduatoria degli anni scorsi che scadrà entro il giorno in cui gli autisti verranno ufficialmente assunti:

“I 40 nuovi autisti verranno assunti dal prolungamento del vecchio contratto. La cosa è buona, ma ancora sono pochi perché l’azienda, affinché possa fare i chilometri assegnati, che sono 7,2 milioni, e considerandone altri 12 che provengono dall’officina, ce ne vogliono altri 47 per arrivare a un totale di 99. Stranamente c’è un esubero nell’officina e ancora un’esiguità nella reparto guida.

Inoltre le nuove vetture che arriveranno hanno 4 anni di garanzia e quindi per il personale dell’officina si deve stabilire il lavoro che deve fare. A questo scopo ancora dobbiamo fare una riunione con il Cda anche per decidere quante unità ci vogliono nel reparto, che deve essere riorganizzato, ma non smantellato. Pur avendo le vetture nuove ci sono dei compiti che non rientrano nella garanzia” – ha spiegato Di Guardo ai media locali.