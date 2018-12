Catania, attraversa la strada e viene falciata da un’auto: grave una 40enne

Print This Post

Un gravissimo incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Giarre, paese in provincia di Catania.

Una donna 40enne di origine polacca mentre attraversava tranquillamente la strada pare sia stata falciata da un’autovettura guidata da una studentessa.

Nel dettaglio, la donna usciva da un locale nella zona e, una volta attraversata la strada proprio sopra le strisce pedonali, è stata improvvisamente travolta dal mezzo.

Il seguito al violentissimo impatto, sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 i quali hanno trasportato la donna d’urgenza all’ospedaleCannizzaro di Catania, dove la donna si trova tutt’ora in gravissime condizioni per via di un grave trauma cranico e diverse contusioni riportate su tutto il corpo.

I rilevi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre.

Di Pietro Geremia