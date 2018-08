Bronte, auto evita un cane ma finisce fuoristrada: 2 morti e 2 feriti, lutto cittadino

Connect on Linked in

Due morti e due feriti di cui uno gravissimo: un bilancio decisamente nero quello causato da un brutto incidente avvenuto nella giornata di ieri a Bronte, paese in provincia di Catania.

A quanto pare infatti, un’Audi 3 che marciava tranquillamente nel viale John Kennedy, avrebbe sterzato tutto d’un tratto al fine di evitare di investire un cane che aveva appena attraversato la strada.

Durante la brusca sterzata, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo facendolo capovolgere più volte e sbalzando alcuni degli occupanti fuori dall’abitacolo. In seguito al tragico sinistro sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare la morte di due del 4 giovani a bordo dell’auto, mentre i rimanenti sono rimasti gravemente feriti e trasportati l’uno presso l’ospedale Cannizzaro di Catania e l’altro al nosocomio di Bronte. In seguito alle operazioni di soccorso sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Municipale per gli accertamenti di rito.

A seguito del tragico incidente mortale, il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, ha proclamato un giorno di lutto cittadino.

“L’incidente mortale – si legge nel decreto firmato dal Primo cittadino – ha provocato un profondo turbamento nell’intera Comunità. Ed in segno di profondo rispetto e vicinanza, l’Amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari e partecipa al loro grande dolore, decretando la proclamazione del lutto cittadino in segno di cordoglio per le Vite tragicamente e prematuramente spezzate”.

Di Pietro Geremia