Catania, auto rimane incastrata su spartitraffico dell’aeroporto Fontanarossa

Decisamente un rocambolesco incidente quello avvenuto nella mattina di ieri all’aeroporto di Catania–Fontanarossa.

A quanto pare un’automobile, per cause ancora da chiarire, sarebbe finita sullo spartitraffico che separa due carreggiate rimanendo così in bilico per ore fino all’arrivo provvidenziale del carro attrezzi.

L’incidente automobilistico ha causato non pochi disagi al traffico veicolare della zona con conseguenti rallentamenti e lunghe code per gli automobilisti in transito nei pressi dell’aerostazione etnea.

Di Pietro Geremia