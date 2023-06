Nella serata del 10 giugno scorso, la Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto L.E. (cl. 1998) e G.A. (classe 1978) poiché colti nella flagranza del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, personale della Sezione Criminalità Diffusa (Falchi) della locale Squadra Mobile si accorgeva di una insolita ed anomala affluenza di persone che entravano ed uscivano, subito dopo, da un appartamento ubicato in via dei Sanguinelli nel quartiere San Giorgio.

Le notate circostanze inducevano gli operatori dei Falchi ad effettuare opportuni approfondimenti dai quali si constatava come, nel citato appartamento, G.A. e L.E. avessero allestito una attività di spaccio in cui consentendo inoltre agli acquirenti di intrattenersi per il consumo della droga.

Al momento dell’irruzione in casa, controllata da un sistema di videosorveglianza su tutto il perimetro, gli agenti della Squadra Mobile sorprendevano il G.A. addetto a ricevere le richieste di acquisto della sostanza stupefacente dagli acquirenti ed il relativo pagamento ed il L.E. , invece, si occupava della pesatura e conseguente confezionamento della droga commissionata.

Nel corso dell’operazione, all’interno dell’appartamento, si identificavano tre acquirenti, uno dei quali già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, i quali avevano da poco acquistato la sostanza stupefacente e si stavano intrattenendo a consumarla.

Le attività di ricerca, estese all’interno immobile e a i soggetti trovati all’interno, consentiva, complessivamente, di sottoporre a sequestro gr. 13 di cocaina e gr. 6 circa di crack, materiale per il confezionamento e la pesatura nonché denaro contante provento dello spaccio.