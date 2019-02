Catania, bancarotta e evasione fiscale: 9 gli arrestati

Connect on Linked in

Gli uomini della guardia di finanza di Catania hanno eseguito nella giornata di ieri 11 misure cautelari a carico di altrettante persone accusate di associazione a delinquere.

Secondo quanto emerso dalle indagini delle fiamme gialle, dove si sarebbe evinto che i soggetti abbiano sottratto al pagamento delle imposte ben 220 milioni di euro, pare che 3 professionisti di un noto studio associato e 7 imprenditori siano finiti nell’ambito di un’inchiesta per associazione per delinquere, oltre che a bancarotta ed evasione fiscale, ricevendo così non solo le misure cautelari ma anche il un sequestro preventivo di 4 marchi registrati e 4 complessi aziendali per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro.

Di Pietro Geremia