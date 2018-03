Catania, banda del buco entra in filiale postale e sequestra dipendenti

Connect on Linked in

Colpo grosso ad una filiale delle Poste Italiane di Aci Sant’Antonio dove la “banda del buco” è riuscita ad arraffare la bellezza di 50 mila euro.

Nel dettaglio, sembra che due rapinatori armati e col volto travisato abbiano assaltato nella mattinata di ieri all’ufficio postale del Catanese passando da un foro aperto in una parete contigua arrivando a sequestrare la direttrice e gli impiegati.

Uno dei dipendenti, per via del forte choc subito, si trova ancora ricoverato all’ospedale di Acireale. A rendere noto il fatto è stata la Cisl andando a sottolineare che “nonostante il foro fosse stato praticato 10 giorni fa, e aver sollecitato, con una missiva riservata inviata agli organi aziendali preposti, l’immediata riparazione per mettere subito in protezione i lavoratori, l’appello è rimasto inascoltato”. Sul posto sono intervenuti per le indagini gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia