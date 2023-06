Un bandito fermato da un passante poco dopo aver messo a segno una rapina, nella colluttazione partono due colpiti di pistola. Attimi di tensione e grande paura a Catania in via Mario Rapisardi. Il malvivente arrestato dalla polizia.

Il rapinatore dopo il colpo al negozio “Compro oro” si era dato alla fuga con un complice, che è riuscito a dileguarsi. Un cittadino, che si trovava in quel momento nelle vicinanze del “Compro oro” appena rapinato, ha avuto il coraggio di bloccare uno dei due malviventi nella vicina via Mandrà. Ne è nata tra i due una colluttazione e dall’arma in possesso del rapinatore sono partiti due colpi di pistola.

I proiettili si sono conficcati nella parte alta di un muro. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato il bandito, arrestandolo, e recuperato la refurtiva. Indagini sono in corso per identificare il complice.