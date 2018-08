Catania, barcone con a bordo una famiglia in grave difficoltà: salvati dai sosccorsi

Un weekend da dimenticare quello appena passato da una famiglia etnea. Un’imbarcazione sulla quale a bordo si trovava un’intera famiglia di turisti andata a largo per pescare ha avuto a tutto un tratto un guasto meccanico. Mentre erano in corso i tentativi di far ripartire il motore, il mezzo nautico stava pericolosamente andando al largo obbligando così i pescatori a lanciare razzi di segnalazione per essere soccorsi. Alla vista di tali segnali un vero e proprio panico è scoppiato tra i bagnanti della spiaggia di Villaggio Delfino, in contrada Vaccarizzo, con il conseguente intervento in forze dei soccorsi con la sezione navale, il nucleo sommozzatori e il nucleo elicotteri del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, oltre a una motovedetta della guardia di finanza. Fortunatamente in seguito all’intervento dei soccorritori i membri della famiglia sono potuti tornare a riva senza conseguenze, oltre al grande spavento per l’inattesa avventura.

Di Pietro Geremia