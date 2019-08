Catania, beccato a rubare nei bagagli in stiva: denunciato dipendente aeroporto

Print This Post

Nei giorni scorsi le forze dell’ordine hanno beccato e denunciato per ricettazione un operaio addetto allo scarico e carico bagagli da stiva di passeggeri in partenza e in arrivo dell’aeroporto di “Fontanarrosa-Bellini” di Catania.

A scoprire le malefatte dell’uomo, dipendente di una società di handling operativa allo scalo etneo, sarebbero stati gli agenti della Polizia di Frontiera in seguito a numerose lamentele e denunce dei passeggeri che si ritrovavano giorno dopo giorno con oggetti mancanti.

Una volta avviate le indagini interne, i poliziotti sarebbero così riusciti a risalire all’operaio catanese effettuando una perquisizione all’interno del suo armadietto dove sarebbero stati trovati occhiali da donna, coltelli, profumi e numerose banconote di valute estere.

Terminate le indagini e avviate le procedure di rito, al dipendente è stato revocato il pass aeroportuale per l’accesso in area sterile.