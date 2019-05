Catania, bimbo cade da un terrazzo mentre gioca a pallone

Print This Post

Tragedia sfiorata, verrebbe da dire, nel pomeriggio in via Delle Gemme 15, a Librino. Un ragazzino di 12 anni era sulla terrazza di casa propria con la cuginetta e insieme stavano giocando a pallone. Tira di qua e tira di là, la palla è finita in un punto della terrazza protetta da una ringhiera di fortuna.

Il bambino è inciampato, forse nella foga, e ha fatto un volo di 5 metri circa, finendo su una pensilina che copre il primo piano dell’edificio, fatto, questo, che probabilmente ha attutito l’impatto e che gli ha salvato la vita.

Momenti di paura hanno contraddistinto i minuti seguenti, ma per fortuna pare che il dodicenne – recuperato dai vigili del fuoco giunti celermente sul posto – abbia riportato soltanto una frattura a una braccio e per questo è stato trasportato subito all’ospedale Garibaldi Centro.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/239901/librino-bimbo-cade-da-un-terrazzo-mentre-gioca-a-pallone.html )