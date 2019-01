Catania, blitz all’ex mulino Santa Lucia: individuate 5 persone

Print This Post

In seguito ad un controllo straordinario del territorio disposto dal Questore di Catania, gli uomini della polizia di stato hanno avviato una serie di accertamenti aventi come finalità quella di cogliere e prevenire eventuali segnali di radicalizzazione religiosa islamica.

Nel dettaglio l’operazione, avvenuta con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha riguardato l’Aeroporto Fontanarossa, gli scali ferroviari, i terminal partenze ed arrivi di autobus da e per l’estero, i luoghi di abituale aggregazione di soggetti extracomunitari nonchè gli avventori di internet point, phone center, i b&b, e un immobile abbandonato di piazza Borsellino dove si annidavano sacche di illegalità diffusa.

All’interno dell’immobile, noto anche come l’ex mulino Santa Lucia, le forze dell’ordine hanno individuato 5 persone di cui una donna polacca con la figlia di 5 anni che pare erano solite risiedere all’interno in dei veri e propri giacigli di fortuna in un contesto generale degrado e di precarie condizioni igieniche.

Una volta terminato il blitz ed eseguite le operazioni di foto segnalamento, 3 dei soggetti individuati sono stati rilasciati mentre per le altre due, madre e figlia, è stata trovata una collocazione idonea in una locale comunità d’accoglienza.

Di Pietro Geremia