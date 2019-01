Catania, botte da orbi in centro: in ospedale vittima e aggressore

Connect on Linked in

Nella mattinata di ieri gli uomini della Polizia di Stato di Catania hanno arrestato un nigeriano residente in provincia per il reato di rapina aggravata in concorso.

Nel dettaglio, i poliziotti erano stati chiamati ad intervenire in una traversa di via Plebiscito dove stava avvenendo una rissa tra due persone. Giunti sul posto e calmati gli animi, uno dei 2 contendenti ha iniziato a spiegare alle forze dell’ordine come il suo avversario facesse parte di una banda che pochi attimi prima l’avrebbe aggredito e portato via 270 euro e il cellulare.

Sentite le ragioni dell’uno, l’altro è stato posto a perquisizione dove sono stati effettivamente trovati la somma e l’oggetto in questione evidenziandone così la colpa.

Capita la situazione, aggressore e vittima sono state portate in ospedale per essere curate e successivamente il cittadino nigeriano è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari.

Di Pietro Geremia