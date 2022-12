Il cadavere di un 46enne è stato trovato in un appartamento di Catania, in via Dell’Adamello, nella zona di corso Indipendenza. L’uomo sarebbe morto ieri mattina. Viveva con i familiari, i quali hanno riferito alla polizia che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Ma gli inquirenti, chiamati dal personale del 118 a causa delle condizioni di degrado trovate in casa, non sembra siano convinti. Il pm dopo l’ispezione cadaverica dovrà decidere se disporre l’autopsia.