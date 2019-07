Catania, carabinieri beccano sciacallo nelle zone incendiate dei lidi della Plaia

Print This Post

Non c’è mai fine al peggio e i fatti avvenuti a Catania ne sono la dimostrazione.

I carabinieri appartenenti al nucleo Radiomobile etneo hanno arrestato in flagrante un uomo di 58 anni per furto aggravato nelle zone prese di mira dall’incendio.

Lo sciacallo dunque era stato visto in zione da parte di alcuni passanti i quali hanno prontamente segnalato il fatto ai militari che hanno così potuto beccarlo mentre rovistava tra i ‘resti’ degli stabilimenti balneari: alcuni arredi della spaghetteria Seven che erano stati risparmiati dal violento rogo e che il proprietario aveva conservato in un angelo del locale.

Una volta terminate le operazioni di arresto, convalidato dal giudice che però dopo una notte in camere di sicurezza ne ha disposto la liberazione, la refurtiva recuperata è stata restituita al commerciante.