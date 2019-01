Catania, “C’è una bomba nella metropolitana”: caos per falso allarme

Print This Post

Non si sa come, ma succede che si scateni il caos per un allarme bomba, che alla fine si rivela falso.

In breve tempo, panico e traffico in tilt nella zona fino a quando è stato appurato che non sussisteva alcun pericolo.

E’ accaduto nel pomeriggio a Catania, in una delle gallerie sotterrane della metropolitana, nella zona tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania che sono intervenuti su segnalazione di un cittadino a cui aveva destato allarme una valigia lasciata incustodita.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/216881/c-e-una-bomba-nella-metropolitana-caos-per-falso-allarme.html)