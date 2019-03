Catania, chiedono compenso per far trovare auto che avevano rubato: 3 gli arrestati

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri due fratelli catanesi, rispettivamente di 57 e 42 anni, e un minore di 17 anni per il reato di concorso in estorsione aggravata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, pare che i malfattori abbiano avvicinato due donne che si erano recate presso l’ospedale Garibaldi Centro per delle visite mediche offrendo di essere in grado di poter far ritrovare l’auto con le quale erano andate al nosocomio.

All’uscita dell’ospedale infatti le due donne erano andate nel panico notando che la propria Fiat Panda era stata rubata venendo così raggiunte dai due fratelli i quali hanno chiesto 700 euro per far riavere indietro il mezzo.

Le donne, pur accettando, hanno ovviamente chiesto aiuto ai

militari i quali in men che non si dica hanno organizzato la trappola per i

malviventi potendo così bloccare ed arrestare i due fratelli etnei conducendoli

presso il carcere di piazza Lanza, mentre il minore è stato condotto nel centro

di prima accoglienza del capoluogo etneo.

Di Pietro Geremia