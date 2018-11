Catania, commercio illegale di avorio: carabinieri sequestrano 14 statuette

Un duro colpo al commercio dell’avorio è stato inflitto da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania nella giornata di ieri.

In seguito ad alcuni accertamenti i militari etnei hanno sequestrato in un negozio di vendita di mobili ed oggetti di antiquariato ben 14 statuette d’avorio di dimensioni che variano da 13 a 30,5 centimetri raffiguranti divinità, animali e uomini o donne dell’oriente perché “posti in vendita illecitamente” in quanto lo stesso commerciante era sprovvisto sia del necessario certificato Cites sulla loro provenienza, sia della prova della loro lavorazione e acquisizione in data precedente al 1947.

Nel dettaglio, la legge vigente consente senza restrizione il commercio dell’avorio ricavato e lavorato prima del 1947 mentre invece è in atto una restrizione della vendita e del commercio per quello estratto dopo lo stesso 1947 in seguito alla Convenzione di Washington del 1973 che ha impedito l’abbattimento degli elefanti.

Di Pietro Geremia