Catania, condannati fratelli che uccisero a bastonate un allevatore

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo essere stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Palagonia con l’accusa di aver ucciso G. C., 50enne di Vizzini, con dei colpi di bastone per via di contrasti di vicinato tra allevatori, la Corte d’assise di Catania ha condannato rispettivamente a 16 anni anni e a 15 anni e un mese di reclusione due fratelli di 57 e 45 anni ritenendo prevalenti le attuanti generiche sulle aggravanti.

In particolare, nell’inchiesta coordinata dal procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, uno dei due fratelli è stato assolto dall’accusa di tentativo di omicidio di una persona ferita mentre era con la vittima, mentre per l’altro fratello il reato è stato derubricato in lesioni aggravate.

A quanto pare erano stati i stessi due fratelli a telefonare al 112 per segnalare l’aggressione e, secondo quanto ricostruito dalla difesa, che ha annunciato il ricorso in appello, i due grazie a una telecamera di sorveglianza avrebbero visto G.C e un giovane appiccare il fuoco a una loro auto, che era la terza a bruciare, facendo scattare la vendetta.

Di Pietro Geremia