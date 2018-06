Catania, conducente picchia lavavetri perché insisteva nell’essere pagato

Print This Post

Un brutto episodi di violenza è avvenuto nella giornata di ieri a Catania.

A quanto pare infatti, un lavavetri nigeriano sarebbe stato violentemente picchiato da un uomo che non voleva pagare il “servizio” di pulizia del parabrezza.

Nel dettaglio, sembra che in seguito a quella che si potrebbe oramai definire come consuetudine all’incrocio di Villa Bellini, dove i lavavetri si appostano per pulire i parabrezza delle auto, uno di questi abbia insistentemente chiesto il pagamento del proprio “lavoro” al conducente di un’auto.

Quest’ultimo però, vistosi pressare continuamente, pare abbia perso la calma iniziando così ad inseguire il povero lavavetri con una spranga di ferro arrivando così a malmenarlo violentemente. Immediato ed imponente è stato l’intervento della polizia con ben cinque volanti, due agenti a cavallo e due motociclette a supporto i quali, sedata la rissa, hanno portato entrambi gli avversari in questura per accertamenti.

Di Pietro Geremia