Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima a Catania ha effettuato mirati controlli nel territorio di competenza, in particolare in via Capo Passero luogo ad alta densità criminale ove, di recente, sono stati contestati numerosi reati in materia spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – anche da parte di minori – e in materia di armi e munizioni.

Nel corso delle operazioni di polizia, un soggetto pluripregiudicato sottoposto all’obbligo di presentazione al Commissariato di Librino, pochi minuti dopo aver firmato presso detto Ufficio è stato tratto in arresto nella citata via per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti tipo cocaina e crack, sorpreso con 71 involucri oltre il denaro derivante da detta attività illecita; il malfattore si è inoltre opposto fisicamente ai poliziotti e, per tale motivo, è stato indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella circostanza del medesimo servizio, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, in taluni spazi condominiale e sul suolo pubblico, sono stati rinvenuti 912,80 grammi di cocaina e 52,35 di marjuana.

Un soggetto è stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione, 1 per furto d’acqua mediante allaccio abusivo alla rete idrica, 1 per guida senza patente perché mai conseguita con recidiva nel biennio e 1 per falsa attestazione nel biennio.

Inoltre, particolare attenzione assume il controllo eseguito presso un’autocarrozzeria di circa 400 metri quadri, totalmente abusiva e, pertanto, il titolare, percettore del reddito di cittadinanza, è stato indagato in stato di libertà per immissione nociva di fumi nell’atmosfera e truffa aggravata ai danni dello stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche: l’intera area e l’attrezzatura è stata sottoposta a sequestro penale preventivo.

Eseguiti, infine, anche 47 controlli di soggetti sottoposti a misure restrittive, contestati numerose violazioni al Codice della Strada e effettuati controlli di veicoli e persone.