Le restrizioni in arrivo che prevedono in tutta Italia un Natale blindato, non fermano l’esodo verso il sud.

Ieri pomeriggio, come si vede dalle foto, all’aeroporto di Catania si sono registrate lunghe file di passeggeri arriati dal Nord Italia.

Con l’ordinanza voluta dal governo Musumeci, mirata a contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus, chi arriva in Sicilia deve registrarsi sul portale siciliacoronavirus.it e sottoporsi al tampone rapido (se non già in possesso dell’esito negativo del test molecolare).

“Oggi siamo a quasi quota 39mila registrazioni al sito siciliacoronavirus.it, nei giorni scorsi avevamo chiesto a chi rientrava nell’Isola di registrarsi”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ieri pomeriggio, a Palazzo Orleans per fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e sul piano vaccini.