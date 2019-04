Catania, danni e furti ai danni della auto: Enjoy lascia la città

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo un’infinità di danni e furti ai danni delle proprie automobili Enjoy Italia ha deciso di lasciare Catania.

Il servizio di ‘car sharing’ dell’Eni era entrato in servizio nella città etnea nel 2016 con ben 170 mezzi pronti all’uso e nel giro di quasi 3 anni si è vista man mano ridurre il proprio parco macchine fino a soli 75 unità.

A causare l’abbandono dell’azienda, che avverrà a partire da fine maggio, sono dunque stati gli innumerevoli atti vandalici subiti dai veicoli ”segno di una chiara inciviltà in cui alcuni cittadini vivono a scapito di tutti” – come dice il sindaco Salvo Pogliese.

Per cercare di porre rimedio al danno pubblico, il primo cittadino etneo si è rivolto all’Amt per convincere i dirigenti dell’azienda a sostituirsi a Enjoy dotando la città di vetture Amt ad hoc per il servizio di car sharing.