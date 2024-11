Le colonne di cemento della metropolitana in Corso delle Province a Catania, simboli un tempo di mobilità e trasporto cittadino, oggi appaiono come bacheche vandalizzate e abbandonate.

Il consigliere comunale Andrea Cardello, allertato dalle segnalazioni dei cittadini, sollecita un intervento urgente per il recupero di queste strutture.

Tra telecamere danneggiate, pulsantiere distrutte e muri imbrattati, l’immagine di questa area, crocevia vitale tra piazza Abramo Lincoln e Corso Italia, si tinge di degrado.

Inoltre, l’inaccessibilità dell’ascensore per i diversamente abili peggiora la situazione. Cardello propone di revitalizzare le colonne coinvolgendo commercianti o artisti di strada per la creazione di murales o sponsorizzazioni, come già avviene nel vicino viale Ionio, e ribadisce l’importanza di rendere le strutture pienamente funzionali per il sistema di mobilità integrata di Catania.