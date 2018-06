Catania, deruba telefono a senegalesi: viene inseguito, picchiato e arrestato

Connect on Linked in

E’ finita decisamente male per un 40enne di Catania, arrestato dalle forze dell’ordine in seguito ad una rapina ai danni di un gruppo di senegalesi.

A quanto pare infatti, l’uomo pare che avrebbe puntato una pistola a salve verso i nordafricani con il preciso intento di farsi consegnare i telefonini.

Al diniego di questi, è iniziato un inseguimento degno delle comiche inglesi del Benny Hill Show per tutto corso Sicilia terminato in via delle Finanze,dintorni dello storico mercato, con una rissa tra i protagonisti ed infine con il fermo del 40enne etneo, accompagnato successivamente in questura per accertamenti.

Di Pietro Geremia