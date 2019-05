Catania, deteneva armi e munizioni in casa: arrestato 35enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Catania hanno arrestato nella giornata di ieri un 35enne del luogo per detenzione illegale di armi e munizioni.

In seguito ad una perquisizione domiciliare avvenuta all’interno dell’appartamento dell’uomo, originario di Mineo, i militari avrebbero ritrovato un vero e proprio arsenale composto da una pistola calibro 7,65 marca Fabrique Nationale Herstal (Browning Liege) non censita nella banca dati, una caricatore con 4 cartucce calibro 7.65, un ulteriore caricatore per la stessa arma, nonché 29 cartucce calibro 7.65 e 7 calibro 22.

Una volta terminata la perquisizione e sequestrate le armi rinvenute, sono stati disposti per il 35enne gli arresti domiciliari da parte dell’autorità giudiziaria.