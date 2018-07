Catania, dipendente a 2 euro all’ora e alimenti conservati male: nei guai titolare di un mini market

Connect on Linked in

Guai in arrivo per il titolare di un noto minimarket sito nel comune di San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. Gli uomini della squadra amministrativa del commissariato di Nesima infatti, in seguito ad un controllo effettuato all’interno di un mini market con macelleria appartenente a una nota catena locale di negozi, hanno accertato una serie di illeciti amministrativi, ambientali e lavorativi.

Nel dettaglio, le forze dell’ordine hanno accertato il furto di energia elettrica operata dal titolare, oltre alla presenza di una commessa senza alcun contratto di lavoro valido pagata tra l’altro due euro l’ora per 5 ore giornaliere.

Insieme ai poliziotti, sul posto sono stati chiamati anche i i dipendenti dell’Asp locale, i quali hanno accertato delle scarse condizioni igienico sanitarie dei locali in cui erano custoditi vari alimenti destinati alla vendita, elevando di conseguenza una multa di 1000 euro all’imprenditore, già denunciato per i reati di furto di energia elettrica e per sfruttamento del lavoro.

Di Pietro Geremia