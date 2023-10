Nella notte della scorsa domenica, la Polizia di Stato di Catania ha indagato in stato di libertà un cittadino tunisino, gravemente indiziato del reato di danneggiamento aggravato.

Infatti, personale delle Volanti interveniva in Via Marchese di Casalotto, per la segnalazione della presenza di un soggetto su una bicicletta il quale aveva appena infranto il deflettore di un’autovettura ivi parcheggiata.

Arrivati sul posto, gli agenti constatavano effettivamente il danneggiamento dell’auto e proprio in quel momento, venivano contattati dalla richiedente la quale identificava l’autore del reato in una persona che si stava allontanando a bordo di una bicicletta.

I poliziotti prontamente bloccavano e identificavano il responsabile dello scasso: un cittadino tunisino con numerosi precedenti specifici, che, pertanto, veniva condotto negli uffici della Questura per la stesura degli atti di rito.

Il celere intervento della Polizia di Stato, grazie anche alla proficua collaborazione da parte dei cittadini, ha permesso di individuare e bloccare immediatamente l’autore di un reato, evitando che lo stesso potesse giungere a conseguenze ulteriori e più gravi, arrestandone così l’attività delittuosa.