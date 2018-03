Catania, Elena Manuele vince la prima edizione di Sanremo Young

Print This Post

A partire da ieri Catania ha una nuova celebrità. Si tratta di Elena Manuele, giovane cantante di soli 15 anni di origine siciliana, vincitrice della prima edizione del teen talent della Rai “Sanremo Young”, condotto da Antonella Clerici su Rai 1 proprio dal Teatro Ariston di Sanremo.

Nel dettaglio, Elena, originaria di San Gregorio di Catania, ha esordito nel programma con una canzone scritta proprio dal siciliano Franco Battiato: “La Cura”.

Successivamente, è riuscita a passare avanti nella manche dedicata ai duetti, in cui si è esibita insieme a Marco Masini sulle note di “Ci vorrebbe il mare” per poi arrivare alla finalissima stravinta a colpi di note vocali che hanno appassionato il pubblico in studio e a casa conquistando il prime time televisivo con quasi il 20% di share pari a 4 milioni 277 telespettatori.

Di Pietro Geremia