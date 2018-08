Catania, Enzo Bianco: «Portiamo gli arancini ai segregati della Diciotti»

Print This Post

“Quello che sta accadendo al porto di Catania ha dell’incredibile. Una assurda e irrazionale dimostrazione di forza, in spregio a tutte le regole. Una nave della Guardia Costiera italiana, che ha fatto il suo dovere (morale prima che giuridico) di salvare vite umane, è ancora praticamente in quarantena”.

Lo ha detto l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco che ha anche lanciato una proposta: “Questa sera i catanesi porteranno arancini ai migranti segregati. Mi unisco all’appello. Manifestiamo in ogni modo lecito – aggiunge l’ex ministro dell’interno dal suo profilo Facebook- la nostra indignazione e la nostra umanità. Sono salito su quella nave decine di volte. Ho visto l’umanità dei nostri marinai. Quella di una Città – conclude l’esponente Pd- che ha saputo affrontare con dignità l’emergenza immigrazione quando era veramente un’emergenza ed eravamo soli. Non oggi che è soprattutto un’occasione per mostrare i muscoli anziché la testa e il cuore”.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/183009/enzo-bianco-portiamo-gli-arancini-ai-segregati-della-diciotti.html)