Catania, era ai domiciliari ma viene beccato: gambiano scaraventa a muro agenti e viene arrestato

Un 24enne pluripregiudicato di nazionalità gambiana è stato arrestato nella giornata di ieri da parte degli uomini della polizia di Stato di Catania per i reati di evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato beccato dagli agenti intorno alle 3 della notte scorsa mentre passeggiava tranquillamente in via Moncada nonostante fosse il destinatario di un provvedimento di misura cautelare per via di precedenti in materia di stupefacenti. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha iniziato ad avere atteggiamenti nervosi insospettendo così gli agenti i quali hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Il 24 enne però, accortosi delle intenzioni dei tutori dell’ordine, ha tentato un approccio di fuga accelerando il passo e, una volta raggiunto ha scagliato uno degli agenti contro un’anta del cancello d’ingresso di un edificio causandogli un trauma contusivo. Nonostante il tentativo di divincolarsi, il gambiano è stato infine arrestato e condotto in questura dove, su disposizione del pm, è stato rinchiuso in cella di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

Di Pietro Geremia