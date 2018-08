Catania, esce dal carcere e viene gambizzato: ricoverato 29enne

Connect on Linked in

Fine settimana di fuoco l’altro ieri sera a Catania. Intorno alle ore 20:00 di Venerdì scorso infatti, nel quartiere etneo di Librino, S.G., un pregiudicato di 29 anni, è stato ferito alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco. Nel dettaglio, sembra che il ragazzo fosse uscito dal carcere lo scorso 3 Agosto in seguito ad un arresto per furto e spaccio di droga quando, appena una settimana dopo, è dunque stato raggiunto dagli spari esplosi da ignoti. In seguito all’agguato il giovane è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 i quali l’hanno trasportato presso l’ospedale Vittorio Emanuele di Catania dove si trova tutt’ora ricoverato e fortunatamente non in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Fontanarossa.

Di Pietro Geremia